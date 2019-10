NRK: Human Rights Service får vidareført støtta

innenriks

Fleire har kravd at Human Rights Service (HRS) – som mellom anna driv det innvandrings- og islamkritiske nettstaden rights.no – skal få kutta støtta.

I august gjekk Venstres Abid Raja ut i Aftenposten og sa at organisasjonen ikkje bør få statsstøtte. Dei siste to åra har HRS fått 1.835.000 kroner i tilskot.

Måndag morgon skriv NRK at regjeringa går inn for å vidareføre dette beløpet.

– Det finst ikkje eitt einaste individ i Venstre nokon stad i landet som meiner Human Rights Service bør få pengar, sa Venstres Abid Raja til Aftenposten.

Frps Carl I. Hagen var på si side klar på at støtta burde vidareførast.

– Når dei gir masse pengar til miljøorganisasjonane, som etter mi oppfatning med det reinaste tøvet, løgn og vås og får folk til å tru at det har noka tyding for klimaet om vesle Noreg reduserer klimagassane, bør HRS få det same som Zero og Greenpeace, sa Carl I. Hagen.

(©NPK)