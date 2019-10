Kritikken mot «ostehøvelkutt» voksar i styrke

innenriks

– Regjeringa burde nytta moglegheita til å investere og omstille for framtida. Det gjer han ikkje, slår YS-leiar Erik Kollerud fast.

I statsbudsjettet for 2020 legg regjeringa opp til å halde fram avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma) med flate kutt i driftsbudsjetta til statlege etatar på 0,5 prosent. Kravet gjeld alle verksemder som får driftsløyvingar frå statsbudsjettet.

Dette vil ifølgje regjeringa både gi ei meir effektiv drift og spare staten for 1,7 milliardar kroner neste år. Desse pengane skal brukast til politiske satsingsområde.

– Store konsekvensar

Men fagforbunda er svært kritiske til at ostehøvelkutta held fram for sjette år på rad.

– Dette betyr framleis rasering av statleg sektor, med store konsekvensar for rettstryggleik, velferd og tryggleik for innbyggarane, seier NTL-leiar Kjersti Barsok til NTB.

For leiar av Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, er smertegrensa for lengst passert. I forslaget til statsbudsjett ligg det an til eit kutt for domstolane på 13,3 millionar kroner – på toppen av dei 77 millionane domstolane allereie har måtta skjere ned. Kutta må i hovudsak takast gjennom nedbemanning.

– Berre halvparten av tingrettane greier å halde seg innanfor Stortingets krav til saksbehandlingstid. Det er alvorleg og beklageleg, men ein direkte konsekvens av dei rammene vi får tildelt, seier han.

Rammar omstilling

LO Stat-leiar Egil André Aas meiner både velferdsstaten, statstilsette og brukarane taper på reforma.

– Når regjeringa vel å vidareføre ABE-reforma med flate uprioriterte kutt over heile linja i staten, så gjer dei det vel vitande om at fleire og fleire verksemder ikkje klarer å levere dei tenestene som politikarane sjølv har gitt dei ansvaret for, føyer han til.

Parat-leiar Unn Kristin Olsen peikar på at mange statlege etatar står midt oppi store omstillingsprosessar.

– Når budsjetta blir kutta, gjer det jobben som skal gjerast, vanskeleg, og etatane slit med å oppnå måla politikarane sjølv har sett seg, seier ho.

Ap-nestleiar Hadia Tajik er oppgitt over ostehøvelkutta.

– Dette går ut over pasientar og tilsette ved sjukehusa, valdsoffer som ventar på dom, og sikkerheita for tilsette i fengsla. Det vil òg ha ein sterkt sentraliserande effekt, seier ho.

Etterlyser evaluering

Også arbeidsgivarforeininga Spekter meiner det er grunn til å spørje om ostehøvelkutt er den beste måten å få offentleg sektor til å omstille seg på, og har lenge etterlyst ei evaluering av reforma.

I Granavolden-plattforma, som dei fire regjeringspartia vart samde om i januar, heiter det at regjeringa vil vidareføre ABE-reforma, men samtidig vurdere korleis ho kan målrettast betre.

Før helga avviste likevel statssekretær Brage Baklien (Frp) i Finansdepartementet overfor NTB at det finst nokon planar om ei evaluering. Fafo er likevel i gang med ei kartlegging av konsekvensane.

Kritisk til motviljen

Leiar i Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind er kritisk til motviljen regjeringa har mot å granske verknadene av reforma.

– Eg er svært skuffa over at regjeringa ikkje følgjer opp formuleringa i Granavolden-plattforma om å målrette effektiviseringsreforma, seier ho.

For universiteta og høgskulane er dei samla effektiviseringskutta no oppe i nærare 1,3 milliardar kroner.

– Dette er ikkje effektive kutt, det er tvert imot kutt som gir dårlegare forsking og undervisning, seier Lind.

(©NPK)