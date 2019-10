Grøne mål i det blå i nytt budsjettforslag

innenriks

– Det er visjonslaust, seier SVs partileiar Audun Lysbakken.

Han meiner forslaget til statsbudsjett fullstendig manglar dei grepa som trengst for å nå klimamåla Noreg har sett seg for 2030.

Samtidig viser budsjettforslaget svart på kvitt at klimaforlikets 2020-mål ikkje kjem til å bli nådd.

– Det var i dag vi skulle ha feira at vi nådde måla frå Stortingets klimaforlik. I staden er det parkert, konstaterer Lysbakken.

For høge utslepp

Budsjettforslaget fekk klimakritikk frå både miljørørsle og opposisjon då det vart lagt fram måndag.

Dei kritiske røystene viser spesielt til ein tabell på side 89 i nasjonalbudsjettet. Der kjem det fram at dei norske utsleppa av klimagassar blir venta å ligge på 51 millionar tonn i 2020.

Det er 3–5 millionar tonn meir enn målet frå klimaforliket, som var at norske utslepp skulle kuttast til mellom 46 og 48 millionar tonn innan 2020.

Høgres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim innrømmer nederlaget.

– Men vi har fått til ganske mykje på klima sjølv om vi ikkje når det målet, og no er det 2030 som gjeld, seier han.

Uklarleik om 2030

I budsjettforslaget blir det anslått vidare at klimautsleppa vil ligge på 45 millionar tonn i 2030.

Det er berre 12,1 prosent under 1990-nivå og milevis frå det offisielle målet for Noreg, som er at utsleppa skal kuttast med minst 40 prosent innan 2030. Blir utviklinga slik, vil Noreg bli avhengig av store kvotekjøp frå utlandet for å gjere opp for seg.

Men regjeringa meiner tala allereie er utdaterte og viser til at framskrivingane berre baserer seg på vedtatt politikk, medan til dømes landbruksavtalen og varselet om årleg auke i CO2-avgifta er ikkje tatt omsyn til.

Bekymra

Miljørørsla er derimot bekymra og etterlyser svar på korleis kutta skal skje.

– Tida burde vere over for dårlege klimabudsjett. Det er ikkje til å tru at regjeringa ikkje tar dette inn over seg, seier Frode Pleym, leiar i Greenpeace Noreg.

– Dette er eit budsjett som fører oss djupare inn i klimakrisa, åtvarar han.

Framtiden i våre hender meiner regjeringa nærast står fram som handlingslamma.

– Det er bra at regjeringa endeleg vil auke CO2-avgifta, men endringa er altfor lita for at det skal utløyse dei klimakutta som vi treng for å nå klimamåla våre, seier leiar Anja Bakken.

Klimakur i vente

Men viktige svar er i vente dei kommande månadene. Frå regjeringa si side er det mellom anna oppretta ei eiga faggruppe som skal greie ut kva for tiltak Noreg treng for å nå 2030-måla. Dette blir kalla «Klimakur 2030», og gruppa skal levere rapporten sin innan 15. desember.

Neste år skal Noreg dessutan rapportere inn oppdaterte klimamål til FN, samtidig som det er venta at EU vil oppjustere måla sine. Dei fire regjeringspartia Frp, Høgre, KrF og Venstre har signalisert at dei i så fall vil slå følgje med EU.

I 2020 eller 2021 skal det etter planen òg blir tatt ei avgjerd om i kva grad vi skal gå vidare med planane om karbonfangst og -lagring, såkalla CCS, frå norsk industri.

(©NPK)