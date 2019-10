Fellesbillett og betre mobildekning skal gi meir fornøgde togpendlarar på Austlandet

innenriks

I forslaget til statsbudsjett set regjeringa av 15,6 millionar kroner for at reisande i Oslo og det nye storfylket Viken, så vel som i Trøndelag, berre skal trenge éin billett for heile reisa, uavhengig av framkomstmiddel.

Dessutan blir det foreslått 7,5 millionar kroner til å installere mobilforsterkarar på tog på Austlandet for å betre mobildekninga. Det er likevel småpengar sett i forhold til beløpet Jernbanedirektoratet sjølv har foreslått for å løyse problemet med manglande dekning på togtrekningane i Noreg. I ein rapport frå i fjor tilrådde direktoratet ein omfattande strategi, med tiltak òg hos teleoperatørar og Bane Nor, med ein anslått kostnad på over 3 milliardar kroner for heile landet.

I tillegg foreslår regjeringa hyppigare avgangar i rushtida mellom Østfold og Oslo og fleire helgeavgangar til Ski.

(©NPK)