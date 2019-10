Færre politistudentar – blir kutta frå 550 til 400 årleg

innenriks

Heile kuttet skal takast ved studiestaden til Politihøgskolen i Oslo, skriv Politiforum.

Studenttalet vart òg redusert i 2018, då talet på politistudentar vart kutta frå 720 studentar til 550.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen, er ikkje overraska over at talet på studentar er redusert i framlegget til statsbudsjett for 2020.

– Vi har argumentert for eit noko høgare studenttal, men tar sjølvsagt forslaget til etterretning. Etter mange år med rekordhøge studenttal, har vi forståing for at det no blir prioritert annleis, seier Skarpenes.

Ho seier dei òg tar beskjeden om kuttet i Oslo til etterretning.

– Det er for tidleg å seie noko meir konkret om korleis dette vil påverke organisasjonen vår – både når det gjeld bemanning og oppgåveløysing, seier ho.

Sigve Bolstad, leiar i Politiets Fellesforbund seier færre politistudentar vil treffe befolkninga negativt.

– Dette er svært alvorlege signal frå regjeringa, både for framtidige politistudentar, det dyktige fagmiljøet ved Politihøgskolen og innbyggarane, som i framtida får færre politiutdanna, seier Bolstad.

