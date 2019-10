Barnevernet får over 300 millionar i statsbudsjettet

innenriks

– Vi jobbar for å betre barnevernet og sikre best mogleg hjelp til barn og familiar. No prioriterer vi meir midlar til kvalitet og førebygging på institusjonane, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til avisa.

Barnevernet er delt i ein kommunal og ein statleg del, og det er den statlege delen som no blir styrkt.

Den kommunale delen har ansvar for oppfølging av bekymringsmeldingar, fatting av vedtak og iverksetjing av hjelpetiltak, medan den statlege har ansvar for etablering og drifting av barnevernsinstitusjonar og godkjenning av private og kommunale institusjonar.

Den statlege delen har òg ansvaret for rekruttering og formidling av fosterheimar.

