Høgre og Frp vil gravleggje stridsøksa – inviterer til nytt forsvarsforlik

Tysdag gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Der skal han skissere kva han meiner regjeringa bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret. Han skal leggjast fram for Stortinget til våren.

Forsvarssjefen har allereie gitt tydeleg beskjed om at dagens forsvar er «under minimum». No vil han ha pengebruken opp – helst til over 2 prosent av BNP.

Vil ha våpenkvile

Høgres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, meiner spørsmålet er så viktig at regjering og opposisjon bør legge ordinære politiske usemjer til side og inngå våpenkvile.

– Det Forsvaret treng minst av alt, er omkampar på dette området. Det er lammande for utviklinga av Forsvaret og reduserer forsvarsevna, seier Elvenes til NTB.

Ønsket hans er ein forsvarsplan som kan stå seg under ulike regjeringskonstellasjonar.

– Då reduserer du moglegheita for omkamp, du skaper føreseielegheit for utviklinga av Forsvaret, og du reduserer faren for feilinvesteringar.

Bekymra over nye signal

Elvenes seier han har merka signala Arbeidarpartiet har komme med den siste tida om at dei store forlika si tid kan vere forbi i norsk politikk, og at Arbeidarpartiet no er innstilt på å vere eit tydelegare opposisjonsparti.

Ifølgje Elvenes vil det vere oppsiktsvekkjande viss dette òg skal gjelde i forsvarspolitikken.

– Arbeidarpartiet og Høgre har stått saman i forsvars- og tryggingspolitikken etter annan verdskrig og fått fram det beste i kvarandre, fordi omsynet til suvereniteten i landet og folkets tryggleik har gått føre, seier han.

«Viktigare enn politisk spel»

Elvenes får full oppbakking frå Framstegspartiets Per-Willy Amundsen.

– Det er i alles interesse at vi no samlar oss i størst mogleg grad om ein langsiktig opptrapping av Forsvaret. Eg vil gjerne ha så mange parti som mogleg med på det, seier Amundsen.

Målet må vere føreseielegheit, uavhengig av kven som sit i regjering etter valet i 2021, meiner han.

– Dette er viktigare enn politisk spel og småkampane som til kvar tid er oppe.

Avventande

Arbeidarpartiets Anniken Huitfeldt (Ap) seier ho vil sjå kva regjeringa foreslår, før ho tar stilling til saka.

Før førre langtidsplan gjorde Ap eit landsmøtevedtak om å gå inn for eit forlik. Men noko slikt vedtak har ikkje partiet gjort denne gongen.

– Store fleirtal bak store investeringar er usedvanleg viktig. Viss ikkje risikerer du å gå til innkjøp som det blir usemje om etterpå. Det er lite ansvarleg, seier Huitfeldt til NTB.

Men tilliten til regjeringa er tynnsliten, åtvarar ho. Arbeidarpartiet skuldar mellom anna regjeringa for å ha brote forliket som vart inngått om hærplanen for åra fram mot 2020.

– Det blir vanskeleg å inngå store avtalar, viss forsvarsministeren berre kan gjere det om i Stortinget etterpå, seier Huitfeldt.

