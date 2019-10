Sp og SV vurderer å stanse Vestland fylke

innenriks

Sogn og Fjordane Senterparti var først motstandarar av Vestland fylke, men ville støtte samanslåing dersom det var ein del av ei regionreform som enda med rundt ti fylke, melder NRK.

– Dersom Troms og Finnmark og Viken ikkje blir noko av, så skjer jo ikkje det. Då er ikkje vilkåret innfridd, og då må det få konsekvensar for oss, seier leiar Sigurd Reksnes i Sogn og Fjordane Senterparti.

– Det som skjer i Viken, er så dramatisk og må få konsekvensar òg i Vestland, seier Åsmund Berthelsen i Vestland SV.

Etter valet ønsker fleirtalet i Viken og Troms og Finnmark å oppløyse storfylka etter valet i 2021.

Det er ikkje fleirtal på Stortinget for å innfri ein «skilsmissesøknad», men Arbeidarpartiet har varsla at dei vil støtte prosessen dersom det blir raudgrønt fleirtal etter valet om to år.

Leiar Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet garanterer at dei vil støtte ein eventuell søknad frå Vestland i Stortinget.

Sp og SV vil drøfte saka med MDG, Venstre, KrF og Arbeidarpartiet, som saman utgjer fleirtalet i Vestland fylkesting.

