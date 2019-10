Solberg om tingrettsnedleggingar: – Sannsynlegvis eit altfor sterkt grep

innenriks

– Måten dei har lagt det opp på, er sannsynlegvis eit altfor sterkt grep. Vi må gjere tiltak for å sikre at vi har gode domstolar med god kvalitet, men òg at vi er til stades i heile landet, sa statsministeren i Stortinget fredag.

Ho kommenterte forslaget som kom denne veka, frå Domstolskommisjonen om å legge ned 38 tingrettar over heile landet. Ifølgje statsministeren skal saka no bli diskutert og ut på høyring.

Regjeringspartiet KrF har allereie skote ned forslaget. I tillegg har opposisjonen reagert sterkt.

– Her skal ein avvikle i distrikta og bygge opp rundt dei store byane. Og no er det altså domstolane som står for tur, sa Senterpartiets Marit Arnstad frå talarstolen.

Ho meiner forslaget følgjer same spor som politireforma, kommunereforma og fylkesreforma.

(©NPK)