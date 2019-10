Solberg grilla om auka forskjell og sentralisering

innenriks

– Ulikskap er gift for omstilling, dundra Ap-leiar Jonas Gahr Støre frå talarstolen under trontaledebatten i Stortinget fredag.

Då hadde statsminister Erna Solberg (H) nettopp trekt fram omstilling som eit stadig viktigare poeng i norsk økonomi under hovudinnlegget sitt.

– Vi må skape fleire jobbar. Vi må hugse det heilt grunnleggande. Over tid er det jobbane og verdiskapinga som avgjer om vi har gode velferdsordningar eller ikkje, sa statsministeren.

Støre peika på at regjeringa har kutta i stønad og velferdsgode. Det same gjorde SV-leiar Audun Lysbakken.

– Ein viktig grunn til at denne regjeringa er så upopulær, er at ho fører ein politikk for auka forskjell i makt og rikdom, sa Lysbakken og trekte fram forslaget om kutt i minstesatsen for arbeidsavklaringspengar for ungdom, som kom denne veka.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum ville vite korleis statsministeren stilte seg til forslaga frå to statlege utval denne veka. Det eine går ut på å kutte talet på tingrettar frå 60 til 22. Det andre går på å avvikle spesialordningane som gir kommunane direkte skatteinntekter frå vasskraft.

Solberg kunne ikkje gi noko eintydig svar på kva ho vil gjere med forslaga.

– Begge dei to utgreiingane har utfordringar ved seg, som gjer at vi må sjå korleis vi skal følgje opp desse, sa ho.

