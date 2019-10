Semje mellom Bane Nor og Skanska i strid om Vestfoldbanen

innenriks

– Bane Nor er veldig fornøgde med å ha vorte samd med ein av Noregs største entreprenørar i denne vanskelege saka, seier fungerande utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor.

I 2013 inngjekk partane ein kontrakt til ein verdi av over 1,3 milliardar kroner for bygningsarbeid på Vestfoldbanen. I 2016 vart arbeidet ferdigstilt, og dei vart overtatt av Bane Nor. I mai same år stemna likevel Skanska Bane Nor for 159,5 millionar kroner, med forseinkingsrenter i tillegg. Tema for tvistesaka gjaldt kompensasjon for plunder og heft-krav, og Bane Nor vart dømte til å betale Skanska 43,7 millionar kroner i ein dom frå 2018. Begge partane anka dommen.

– Vi er veldig glade for at dette no har late seg løyse utanfor domstolane. Dette bidrar til å legge grunnlaget for ein positiv relasjon i kommande prosjekt, seier Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska.

Saka var fastsett over seks veker for Agder lagmannsrett den 8. oktober 2019.

Byggearbeidet som det blir stridt om, gjeld dobbeltsporet mellom Farriseidet og Solum, som er ein del av strekninga mellom Larvik og Porsgrunn på Vestfoldbanen.

