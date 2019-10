Regjeringa foreslår fleire studieplassar i distrikta

innenriks

Studieplassane skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjonar. Det er snakk om ei ny ordning der universiteta og høgskulane kan søke om å få bruke studieplassane til fleksible og desentraliserte studietilbod, for å dekke skiftande kompetansebehov i distrikta.

– Regjeringa ønsker at folk skal kunne ta utdanning nært der dei bur. Dette tiltaket gir oss moglegheiter til å opprette studietilbod òg der det ikkje er campus. Det er viktig for å gjere høgare utdanning meir tilgjengeleg i distrikta. Særleg vaksne studentar med familie og andre forpliktingar kan finne det vanskeleg å reise til ein universitetsby for å få formell kompetanse gjennom høgare utdanning, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Tidlegare i år sette regjeringa av 30 millionar kroner til at universitet og høgskular kan søke om støtte til å utvikle og drifte denne typen fleksible utdanningstilbod. I statsbudsjettet for 2020 blir det foreslått altså at satsinga òg omfattar studieplassar.

– Når eg har reist landet rundt for å få innspel til ny distriktspolitikk, snakkar alle bedrifter om viktigheita av å få tak i riktig kompetanse. For at distrikta skal halde fram å hevde seg i åra som kjem, er det heilt avgjerande å få på plass desentralisert utdanning, slik at bedrifter og kommunar får den kompetansen dei treng, seier kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H).

