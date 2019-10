Oslo-dominans i regjeringsutval

innenriks

Domstolskommisjonen er oppnemnd av regjeringa for å gi råd om kor mange domstolar det skal vere i Noreg. Berre eitt av 16 medlemmer bur utanfor ein storby, melder NRK.

Kommisjonen foreslo denne veka å kutte talet på tingrettar frå 60 til 22. Kommisjonen meiner at det bør gjerast ei kraftig sentralisering av domstolane i alle fylke. Ei rekke små tingrettar blir foreslått slått saman med andre og i hovudsak samla i større byar.

– Det er ikkje noko feil med Oslo-folk. Men det blir feil om eit fleirtal i utvala kjem frå same område. For dei har ofte same bakgrunn og utdanning, seier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp).

Den same trenden ser ein i dei tolv råda, styra og utvala som regjeringa har utnemnt så langt i år. 91 av totalt 151 medlemmer er frå Oslo eller frå nabokommunar i hovudstadsområde.

Heile 63 prosent av medlemmene bur i ein storby, viser ein gjennomgang NRK har gjort.

– Vi har framleis eit stykke igjen til vi er der vi skal vere, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

(©NPK)