Norske Lakseelver krev merking av oppdrettslaks

– Vi forventar at fiskeriministeren stiller krav til sjømatnæringa. Frivillige løysingar på lakserømmingsproblemet er ikkje tilstrekkelege. Dei kjem for seint og er ikkje tilstrekkelege, seier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har kalla inn Sjømat Noreg, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri til eit møte fredag ettermiddag for å diskutere korleis ein kan få ned talet på lakserømmingar.

Hittil i år har 280.000 laks rømt frå norske oppdrettsanlegg, fordelt på 33 hendingar. Det er det høgaste rømmingstalet sidan 2014 då 287.000 laks rømte.

Fiskeriministeren uttalte tidlegare i veka at talet er altfor høgt, og seier at han forventar at næringa tar tak for å nå nullvisjonsmålet.

Krev sporing av laksen

Torfinn Evensen i Norske Lakseelver meiner næringa sjølv kan innføre fleire tiltak for å hindre at laksen spreier seg ut i norsk natur, og parar seg med villaksen.

– Oppdrettslaksen må merkast på ein måte som gjer at han kan sporast tilbake til oppdrettsselskapet, og på ein måte som gjer at ein ser tydeleg forskjell på oppdrettslaksen og villaksen. Det finst allereie merkingssystem som har vore i bruk i amerikanske anlegg i 40 år, og som fungerer godt. Det gjer at ein kan oppdage rømmingar tidlegare, og forhindre at fleire laks rømmer, seier Evensen.

Han meiner òg at rømming og svinn frå oppdrettsnæringa må vere avgjerande for om næringa skal få lov til å auke produksjonskapasiteten eller ikkje, på lik linje med lakselus.

– På den måten må ureinarane sjølv betale. Det meiner vi er rett og rimeleg, seier han.

Største trussel mot villaks

Torsdag denne veka la Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fram ein rapport som viser at mengda laks som kvart år kjem tilbake frå havet, er meir enn halvert sidan 1980-åra. Likevel er det fleire laks som gyter i elvane.

Den største trusselen mot norsk villaks er rømt oppdrettslaks, konkluderer forskarane med.

– Oppdrettslaksen klarer seg dårlegare ute i naturen, og når gena til villaks blir ureina av oppdrettslaks, gir det eit dårlegare genetisk utval, og det blir mindre laks på grunn av dårlegare sjansar til å overleve, seier Evensen.

Sjømatbedriftene med fire tiltak

Administrerande direktør Robert Eriksson i arbeidsgivar- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene seier til E24 at næringa sjølv må få bukt med rømmingane.

– Næringa må gjere seg betre kjent med risikobildet, og det må etablerast ein sterk tryggingskultur i verksemdene. Skal ein lykkast med dette, må ein ha ei medviten tilnærming til problemstillinga frå styrerommet til merdkanten.

– På den måten kan ein sikre betre planlegging og rette arbeidsoperasjonar i eigen organisasjon, seier Eriksson.

Han vil presentere fire tiltak for den tidlegare partikollegaen sin Nesvik under møtet fredag.

* Innføre tydelege kompetansekrav

* Legge større ansvar på havbruksselskapa for å ta ut rømt fisk

* Stanse veksttilbodet for verksemder med fleire rømmingar siste to år

* Gi nedtrekk i produksjonen for verksemder som medvite lèt vere å rapportere rømming

