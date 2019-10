Nedgang i passasjertal for Norwegian

innenriks

Selskapet har samtidig ein nedgang i flytrafikken frå august, då rundt 3,5 millionar passasjar flaug med dei. Det var ein nedgang på tre prosent samanlikna med same periode i fjor.

Også i juni og juli opplevde Norwegian passasjerfall samanlikna med tilsvarande månader i fjor.

Norwegian har ein auke på to prosent i passasjertrafikk, som betyr at dei tener meir per passasjer per kilometer, samanlikna med same månad i fjor.

Kapasiteten auka med éin prosent og fyllingsgrada var 90 prosent, som var ein auke på 1,1 prosentpoeng.

– No som Norwegian går frå vekst til lønnsemd, er det òg positivt at etterspurnaden er god og stabil. Når det gjeld drifta, held selskapet fram å levere betre og betre resultat, og vi er på god veg til å nå målet om ein kostnadsreduksjon på to milliardar kroner i 2019, seier fungerande konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen.

– Utsiktene framover er lovande, og for den kommande vintersesongen har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for å sikre at vi er godt posisjonerte for å møte etterspørselen, legg han til.

Selskapet gjennomførte 99,3 prosent av dei planlagde flygingane i september. 79,8 prosent av dei var punktlege.

(©NPK)