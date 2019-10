Giske-varslar kritiserer Njie etter boka om Giske-saka

innenriks

Boka «Dagbok 13. desember–13. februar» kom i hyllene fredag. I henne skildrar Njie korleis ho opplevde mediestormen som følgde med metoo-varsla mot mannen sin og dåverande nestleiar i Ap.

Oma er lokalpolitikar for Arbeidarpartiet og leier bydelsutvalet i Gamle Oslo. Ho gjekk med historia si til NRK.

I eit Facebook-innlegg, som opnar med «Kjære Haddy», går Oma no hardt ut mot korleis boka omtaler varslarsakene.

– I går gret eg for første gong sidan eg varsla om seksuell trakassering utført av mannen din, Trond Giske. Eg gret ikkje fordi eg var rørt av framstillinga di, men fordi du vel å bruke makt, rekkevidde og innverknad til å kalle meg ein løgnar, skriv Oma i innlegget.

Meiner ho trakkar på andre

Oma beskriv samtidig kor vanskeleg det var å stå fram som varslar og seier at medieoppslaget på torsdag om boka opplevast som represaliar.

– Du seier sjølv at Giske var naiv om si eiga makt. I går demonstrerte du at ikkje du heller forstår bruken av eiga makt. Du er ei av Noregs mest kjente kvinner, du har fått privilegiet å skrive ei bok, stemma di når lenger enn dei fleste, skriv ho mellom anna i Facebook-innlegget.

Oma legg til at ho forstår Njies behov for å fortelje historia si, men at ho samtidig trakkar på andre kvinner.

– Forstår godt at det er vondt

Njie skriv i ein e-post til NTB at ho set pris på at Line Oma fortel om opplevinga si av boka.

– Eg forstår godt at det er vondt for henne at ho kjem ut. Men på same måte som ho står ved si sanninga, og med det hevdar at Trond snakkar usant, må eg få stå ved mi og den dokumentasjonen eg har hatt tilgang på i samanheng med boka, skriv Njie.

(©NPK)