Fleirtal vil sjå Ap og MDG samarbeide

innenriks

62 prosent av Aps veljarar og 66 prosent av MDGs er positive til eit regjeringssamarbeid etter neste val, viser ei måling Respons Analyse har gjort for VG.

– Det er ganske tydelege signal. Sjølv om grunnlaget er lite, ser vi ein tendens til at veljarane er positive til samarbeid mellom dei to partia, seier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til avisa.

Målinga viser òg at 24 prosent av dei spurde Ap-veljarane stiller seg negative til eit samarbeid med MDG, medan 8 prosent av MDG-veljarane stiller seg negative til eit Ap-samarbeid. 14 prosent av Ap-veljarane og 26 prosent av MDG-veljarane seier dei ikkje er sikre.

Talsperson Arild Hermstad i MDG seier til VG at det no er mest aktuelt for dei å samarbeide med venstresida. Han varslar at dei kjem til å stille knallharde krav i eventuelle regjeringsforhandlingar.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng seier dei ikkje er interesserte i å diskutere regjeringssamarbeid no på spørsmål om dei har stengt døra for MDG. Samarbeid vil bli ein diskusjon nærare landsmøtet i 2021, svarer Stenseng.

Målinga er basert på 277 veljarar som stemmer på Ap og MDG. Feilmarginen er på +/- 3,5–6 prosentpoeng.

(©NPK)