Fiskeriministeren legg til rette for rekesal ved brygga

innenriks

– Eg utvidar regelen for Oslofjorden til å gjelde for alle fartøy som driv med kaisal i sør. Formålet med dette er å ta vare på eit tradisjonelt, populært og viktig innslag på kaia på dei stadene der det er kaisal av reker og fisk frå lokale fiskefartøy, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).

Dei som søker om dispensasjon, må ha hatt kaisal som ei vesentleg driftsform før 1. desember 2018, på same måte som i reglane som vart innførte i Oslofjorden i 2018.

– Eg er godt fornøgd med at fiskeriministeren no har lytta til innspela våre, og at rekefiskarane også i Stavanger får halde fram med det tradisjonelle rekesalet frå kaikanten i byen, seier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) frå Rogaland.

(©NPK)