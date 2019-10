innenriks

– Lakserømmingane er miljøkriminalitet, dårleg økonomi og skader omdømmet til næringa. Eg forventar at næringa tar dette på alvor. Men eg forventar meir enn ord; dei må òg vise det gjennom handling, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Fredag møtte han Sjømat Noreg, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri for å diskutere korleis ein kan få ned talet på lakserømmingar.

Hittil i år har 280.000 laks rømt frå norske oppdrettsanlegg, fordelt på 33 hendingar. Det er det høgaste rømmingstalet sidan 2014 då 287.000 laks rømte. Dei seinare åra har det vore langt færre rømmingar enn toppåret 2006 då nesten 1 million laks forsvann frå merdane.

– Vi må jobbe tøffare

Under møtet understreka Nesvik at sjølv om statistikken viser at talet på laks som rømmer, har gått ned, er han bekymra over at det framleis er rundt 30 hendingar i året.

Fiskeriministeren forventar no at næringa kjem med ei rask tilbakemelding på korleis dei vil følgje opp møtet.

– 2019 ligg an til å bli det verste året sidan 2011. Dette kan ikkje halde fram, og derfor har eg kalla inn næringa til dette møtet, seier Nesvik.

Fire tiltak

Administrerande direktør i arbeidsgivar- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, understrekar at rømming kan skje ved hendingar ein ikkje rår over, som til dømes vêr og vind. Han er òg klar på at mange verksemder gjer ein god jobb for å unngå rømmingar.

– Men når så mykje som tre av fire rømmingar har skjedd etter arbeidsoperasjonar, tyder alt på at næringa må skjerpe seg og bli betre, seier Eriksson i ei pressemelding fredag.

På møtet med den tidlegare partikollegaen sin, Nesvik, kom han med desse fire tiltaka for å redusere rømming:

* Innføre tydelege kompetansekrav

* Legge større ansvar på havbruksselskapa for å ta ut rømt fisk

* Stanse veksttilbodet for verksemder med fleire rømmingar siste to år

* Pålegge kutt i produksjonen for verksemder som medvite lèt vere å rapportere rømming

– Kjempeflott nedgang fram til 2017

Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Noreg meiner på si side at hendingane må undersøkast nærare før dei vil komme med eigne forslag til nye tiltak.

– Det trengst meir kunnskap om kvifor desse rømmingane skjer, før vi set inn nye tiltak. Dei siste åra har det vore ei revolusjonerande teknologisk utvikling av oppdrettsnæringa med merdar som er 100 gonger større, større båtar og bruk av miniubåtar og dronar. Det gjer òg at det oppstår nye utfordringar, og derfor må vi spørje oss om årsakssamanhengar.

– Så arbeidet med å avgrense rømmingar har ikkje halde tritt med den teknologiske utviklinga?

– Jo. Å avgrense rømmingar har aldri vore meir prioritert enn no, og det blir allereie gjort mange gode tiltak for å førebygge rømming.

Krev merking av oppdrettslaks

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver meiner oppdrettslaksen må merkast både slik at han kan sporast tilbake til oppdrettsselskapet, og slik at ein kan sjå tydeleg forskjell på oppdretts- og villaks.

– Det gjer at ein kan oppdage rømmingar tidlegare, og forhindre at fleire laks rømmer, seier Evensen.

