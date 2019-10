Brexit kan gi medisinmangel i Noreg

innenriks

Torsdag innførte Storbritannia såkalla parallelleksport, som betyr at medisinar som er importerte til Storbritannia, ikkje kan eksporterast ut. Britiske styresmakter seier borgarane deira treng medisinen sjølv.

VG skriv at medisinane som blir ramma av forbodet, først og fremst er adrenalinpennar som blir brukte ved allergisjokk. Dei blir selde under namna EpiPen og Jext. I tillegg er det eit eksportforbod på rivaroxaban, som er eit blodfortynnande middel som blir selt under namnet Xarelto i Noreg.

Ifølgje Dagens Medisin forbyr Storbritannia eksport av totalt 24 preparat til andre land.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket seier til VG at forbodet kom overraskande på dei.

Han seier norske styresmakter har fått uvanleg mange førespurnader frå britiske styresmakter om parallelleksport. Han seier dei har bedt norske grossistar vere svært forsiktige med å selje legemiddel ut av Noreg i den uoversiktlege situasjonen brexit skaper.

Til Dagens Medisin seier Madsen at han ikkje veit om førespurnadene har ein direkte samanheng med eksportforbodet.

– Vi er redd for at vi no bli ein del av eit spel der Storbritannia vil kjøpe medisinar frå andre land, samtidig som dei vernar seg sjølv ved ikkje å selje legemiddel ut av landet. Noreg er 100 prosent avhengige av import av legemiddel. No fryktar vi ein smitteeffekt, der andre land gjer det same for å verne seg sjølv. Viss store legemiddelprodusentar som Tyskland, Italia, Frankrike og Spania gjer det same, er det krise for oss, seier Madsen til VG.

