Waras sambuar meiner PST lek

– Eg har vorte dratt inn i dette hylande og baklengs medan PST forsyner media med «godbitar» frå mi havarerte ungdomstid. Eg føler meg sjanselaus, skriv Laila Anita Bertheussen i eit innlegg på Facebook.

Bertheussen viser til fleire døme som ho meiner illustrerer at PST lek informasjon om henne til media.

Ho skriv i innlegget at ho laurdag 21. september fekk førespurnad frå pressa om å kommentere ei innstilling som skulle bli send frå politiet to dagar seinare.

Skuldar PST for lekkasje

– Journalisten kjende innhaldet og bad om ein kommentar. Eg og advokat har framleis ikkje fått innstillinga. Ho er nemleg hemmeleg. Men pressa visste altså om henne før ho vart send og før vi! skriv Bertheussen i innlegget.

Bertheussen har vore sikta av PST for fleire forhold, mellom anna for å ha tent på paret sin eigen bil ved bustaden deira i Oslo i mars i år, og dessutan andre hendingar ved bustaden til paret. Ho er sikta for brot på straffelova paragraf 225, bokstav b. Paragrafen omfattar skulding om oppdikta straffbar handling.

Ho reagerer òg på at pressa kjente til at ho var mistenkt, før ho visste det sjølv, og før ho vart sikta 14. mars.

– Det er sjølvsagt berre PST som kunne ha leke det, og det er svært alvorleg og brot på alle reglane om teieplikt i politilova, skriv ho.

– Kan ikkje kommentere

– PST er kjent med innlegget, og kan dessverre ikkje kommentere det, seier seniorrådgivar Annett Aamodt i PST til NTB.

Bertheussen erkjenner ikkje straffskuld for nokon forhold. Elden har fleire gonger uttalt at saka berre er bygd på indisium, og at han reknar med at ho blir lagt bort.

Førre veke skreiv Filter Nyheter at Bertheussen tidlegare er dømt for bedrageri, tjuveri og dokumentfalsk. Ifølgje opplysningane avisa har, sona ho ein dom på 30 dagars fengsel i Bredtveit fengsel i Oslo i byrjinga av 1986. I to andre saker fekk ho vilkårsdommar.

