Teknisk problem på luftambulansefly er løyst

– Det blir forventa at dette gir betre teknisk tilgang på fly og mindre beredskapsavbrot i tida framover, skriv Luftambulansetenesta.

Det har komme fleire bekymringsmeldingar knytte til luftambulanseberedskapen etter at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS tok over tenesta frå Lufttransport AS 1. juli 2019.

Tilgang

Fleire ambulansefly har vore ute av drift i kortare eller lengre tid etter bytet av leverandør. Årsakene er tekniske utfordringar, sjukdom eller pålagt kviletid. I juli var tilgangen på berre 69,8 prosent ifølgje TV 2.

Fylkeslegen i Finnmark og Troms, Anne Grethe Olsen, heldt måndag eit hastemøte med Helse nord etter bekymringsmeldinga frå Finnmark legeforeining.

Samtidig har dei tillitsvalde i Sjukepleiarforbundet sendt eit varselbrev om arbeidsmiljøet til Helse nord, Universitetssjukehuset Nord-Noreg, fylkeslegen i Troms og Finnmark og Luftambulansetenesta HF. Varselet handlar òg om ein fryktkultur, flytryggleik, og mangel på rutinar for rapportering av avvik og kritiske hendingar.

Møte onsdag

Luftambulansetenesta HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance drøfta onsdag bekymringsmeldingane frå tillitsvalde flysjukepleiarar ved nokon av basane.

– Som oppdragsgivar og operatør tar vi varselet på høgaste alvor. Vi er samde om å involvere dei som har sendt bekymringsmeldinga, og resten av ambulanseflybasane i det vidare arbeidet med dette. Målet er å finne gode og tillitvekkande løysingar for alle som jobbar i tenesta, skriv Luftambulansetenesta i ei fråsegn.

