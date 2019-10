Støre varslar tydeleg motstand mot politikken frå regjeringa

innenriks

– Valet i haust var eit tydeleg nei til meir høgrepolitikk, proklamerte Jonas Gahr Støre, då han innleidde den to dagar lange trontaledebatten på Stortinget torsdag.

Han slo fast at sjølv om valet òg var skuffande for Arbeidarpartiet isolert sett, har partiet saman med dei raudgrøne vennene sine skove dei borgarlege frå makta i svært mange av kommunane og fylka i landet.

Motvekt

Den makta skal brukast til å vere ei tydeleg lokal og regional motvekt mot «usosial politikk» frå regjeringa, varsla Støre.

Støre viste til Ap-høvdingen Einar Gerhardsen, som har fått ein dokumentarserie om livet sitt på NRK no i haust.

– Han viste handlekraft i møte med store utfordringar, sa Støre, og skulda regjeringa for ikkje å gjere det same i møte med utfordringane vi har i dag, verken når det gjeld klima, aukande forskjellar eller for å hindre aukande polarisering i samfunnet.

– I staden for å bygge sterkare fellesskap, aukar polariseringa mellom grupper, ofte heia fram av politikarar, også av medlemmer i regjeringa, sa Støre.

Skulda for vingling

Høgres Trond Helleland og Frps Bård Hoksrud gjekk til angrep på Støre og hevda Ap ikkje lenger kan sjåast på som eit truverdig styringsparti.

Dei peika på at Ap har forlate politiforliket dei tidlegare var ein del av, og skulda partiet for å vingle om beredskapssenter og i olje- og gasspolitikken.

– Dette betyr at når Ap går inn for reformer og stemmer for noko på Stortinget, så er det med ein tidsfrist. Dei ser på kva Sp, Raudt og MDG meiner, og snur på flisa. Eg synest ikkje det verkar som eit truverdig styringsparti. Det var vel ikkje sånn Gerhardsen opererte, at han kikka rundt og såg korleis andre parti la opp politikken, og så snudde kappa etter vinden, harselerte Helleland.

