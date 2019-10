Over 5.000 høyringssvar om vindkraft

innenriks

Høyringsfristen gjekk ut 1. oktober.

– At nær 5000 har svart, viser kor enormt engasjement denne saka skaper. Vi kan ikkje berre stå å sjå på at norsk natur i så stort omfang blir påført uoppretteleg skade. I dag har vi ei naturkrise som er like alvorleg som klimakrisa, og då er nedbygging av meir natur ein veldig dårleg idé, seier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Organisasjonen meiner ramma som regjeringa har lagt fram, har fleire manglar, men er samtidig bekymra for kva som vil skje om heile planen blir skrota.

– Vi er utgangspunktet ikkje negative til vindkraft og er positive til ein nasjonal plan, men det er viktig at denne er basert på eit solid kunnskapsgrunnlag der natur, klima og friluftslivsomsyn blir tatt vare på. Det gjer dei ikkje i ramma som no er lagt fram, seier Heimdal.

NVE har peikt ut 13 område som direktoratet meiner er dei mest eigna for vindkraft på land i Noreg. 98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda.

