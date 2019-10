Njie avviser at Giske nokon gong har trakassert nokon

innenriks

– Men eg trur at ein kan setje andre menneske i ein situasjon dei opplever som veldig ubehageleg eller upassande eller at grensene deira blir pressa, utan at den som har makt forstår det, seier Njie i programmet Lindmo, som blir sendt på NRK i helga.

«Uuthaldeleg umoden»

Fredag slepper Njie bok om korleis ho opplevde stormen rundt ektemannen, Trond Giske.

I «Dagbok 13. desember–13. februar» beskriv ho korleis det var i stå i sentrum i ein av dei største mediestormane i noregshistoria.

I programmet kallar ho Giske «uuthaldeleg umoden» fordi han tidlegare ikkje reflekterte over eiga makt og korleis andre oppfatta han.

–Når du tileignar deg makt sakte, så trur eg ofte du ikkje heilt får med deg kor stor rolle den makta speler i møtet med andre menneske og korleis det ikkje går an å kle av seg den makta når du er på privaten, sa Njie.

I programmet fortel ho at ektemannen tidlegare var lite medviten om makta han hadde.

–Han har ikkje reflektert nok over det, sa Njie.

Trekte seg etter varsel

Giske trekte seg som nestleiar i Arbeidarpartiet 7. januar 2018 som følgje av fleire varsel mot han. Varsla var knytte til seksuell trakassering og upassande åtferd. Same månad konkluderte partiet med at han hadde brote dei interne retningslinjene til partiet.

Giske beklaga åtferda si, men peika samtidig på at det var komme «grunnlause og falske varsel». Han har avvist skuldingane om seksuell trakassering.

I februar året etter vart Giske filma dansande med ei ung kvinne, Sofie, på Bar Vulkan i Oslo.

Sjølv opplevde ho episoden som uproblematisk, men saka fekk ei heilt anna framstilling i VG, der ho vart sitert på at «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye.» Nyleg vart VG felt på fem punkt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for saka.

Haddy Njie og Trond Giske gifta seg 1. juni i Nidarosdomen i Trondheim. Paret har vore kjærastar sidan 2014 og har ei dotter saman.

