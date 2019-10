Mistenkjeleg dødsfall i Troms – person sikta for kroppskrenking

innenriks

– Sikta er i politiets varetekt og vil bli avhøyrt utover kvelden, opplyser politiet i ei pressemelding.

Forsvararen for den sikta, advokat Ken Olav Warth, seier til NTB at han førebels ikkje har vore i kontakt med klienten og derfor ikkje veit korleis vedkommande stiller seg til siktinga.

Politiet jobbar torsdag ettermiddag med etterforsking på Vengsøya, der den døde mannen vart funnen.

Sikra fotavtrykk

– Vi har no både taktiske og tekniske ressursar ute på Vengsøya. Vi er i ein kartleggingsfase og vil komme med meir informasjon etter kvart, sa operasjonsleiar Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 15.30-tida.

Bilete frå staden viser fleire kriminalteknikarar ved eit bygg tilknytt fiskemottaket. Ifølgje iTromsø har teknikarane mellom anna sikra fotavtrykk på staden. Totalt er ti–elleve politifolk sende til øya, skriv NRK.

– Vi jobbar no med å få oversikt over kva som har skjedd og kvar. Vi har førebels ikkje oversikt over situasjonen, opplyste innsatsleiar Anders Berg Haugan til iTromsø ved 14-tida torsdag.

Nabo høyrde høge lydar

Ein nabo til fiskebruket på øya seier til avisa at han i 2-tida natt til torsdag vart oppmerksam på nokre høge lydar, truleg frå kaia nedanfor fiskemottaket. Han reagerte på roping og skriking, men høyrde ikkje kva som vart sagt.

Halvard Johansen, som er dagleg leiar i fiskebruket Henry Johansen AS, seier at mannen vart funnen i ei leilegheit nær fiskemottaket.

Vengsøya ligg nordvest for Tromsø og har rundt hundre fastbuande.

Troms politidistrikt melde om funnet rett før klokka 13 torsdag ettermiddag.

(©NPK)