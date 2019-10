Mann dømt til nær fire års fengsel for overgrep i Bergen

innenriks

I tillegg har Bergen tingrett dømt han til å betale jenta, som no er vaksen, 300.000 kroner i oppreisning. Straffa er i tråd med påstanden frå aktor, skriv Bergens Tidende.

– Overgrepa har føregått i ein viktig og sårbar utviklingsalder for ei jente. Alle overgrepa er gjorde i heimen til den tiltalte eller fornærma, stader ho skulle ha følt seg trygg, heiter det i dommen.

Tiltalte har heile tida nekta straffskuld og meiner heile historia er oppspinn. Det har retten sett heilt bort ifrå i den einstemmige dommen sin.

Sjølv om meldinga kom først i 2017, hadde ho lenge før gitt uttrykk for at ho meinte seg utsett for overgrep. Dei skal ha skjedd i ein periode på fleire år mot slutten av 90-talet då mannen og familien til jenta var naboar i Bergen. Tiltalte skal mellom anna ha hjelpt dei ein del med å vere barnevakt.

Forsvararen til mannen, advokat Kent Fredriksen, seier han ikkje har gått gjennom dommen saman med tiltalte.

– Vi skal diskutere om vi skal anke. Han har ikkje erkjent straffskuld for det som kjem fram av tiltalen, og saka er ei stor belasting for han, seier Fredriksen.

