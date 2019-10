Giske fekk advokatråd: Burde vurdere søksmål mot Ap

innenriks

I kapittelet «Lørdag 13. januar», altså under ei veke etter at Giske trekte seg som Ap-nestleiar i 2018, skriv Njie om eit utkast til brev til Ap som advokatane deira la fram.

– Dei meiner bevisinnsamlinga er «svært betenkelig» og berre innretta på å «underbygge 'varslernes' versjoner». Dei meiner det er kritikkverdig at partiet er både dommar og etterforskar, skriv ho.

Vart rådd frå tilsvar

Advokatane rår Giske til å ikkje levere noko tilsvar i samband med varslarsakene.

«Hvis Arbeiderpartiet i noen av sakene skulle konkludere med at det har forekommet seksuell trakassering, er vårt råd at Giske bør vurdere et søksmål mot partiet, som i en slik sak vil ha bevisbyrden for at seksuell trakassering har funnet sted», heiter det i brevutkastet Njie gir att i boka.

Boka tar for seg perioden 13. desember 2017 til 13. februar 2018. Ho skildrar korleis Njie opplevde mediestormen som følgde med metoo-varsla mot mannen sin og dåverande nestleiar i Ap. Boka kjem ut fredag denne veka.

Først skeptisk til rettssak

Njie stiller seg i boka først spørjande til ei rettssak. Men etter å ha tenkt seg om kunne ei rettssak vore å føretrekke, skriv ho.

– Open rettssak. Alle får høyre skuldingane. Alle får høyre bevisa. Aktor er ikkje dommar. Dommar er ikkje etterforskar. Journalistane skal følgje klare retningslinjer. Unngå førehandsdømming. Ta atterhald. Forsvararar får tilgang til vitne og bevismateriale, skriv Njie.

«Men likevel. En rettssak», skriv ho og lèt spørsmålet ligge ope.

Njie og Giske gifta seg 1. juni i Nidarosdomen i Trondheim. Paret har vore kjærastar sidan 2014 og har ei dotter saman.

