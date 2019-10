Equinor sel seg ned i tysk havvind

innenriks

Equinor har i dag ein eigardel på 50 prosent i vindparken, som ligg i den tyske delen av Austersjøen. No blir halvparten av eigardelen seld til eit fond handtert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners.

Equinor blir ståande med ein eigardel på 25 prosent i havvindparken.

– Arkona vart levert på tid og under budsjett og har vist gode resultat sidan oppstarten til vindparken. No er prosjektet komme over i driftsfasen og utbyggingsrisikoen er fjerna, og vi er då glade for å ønske Credit Suisse Energy Infrastructure Partners velkommen som samarbeidspartnar, seier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløysingar i Equinor.

Equinor gjekk inn som eigar i Arkona-prosjektet i april 2016.

(©NPK)