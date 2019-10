Bustadprisane ned 1,1 prosent

innenriks

– Den moderate prisutviklinga i bustadmarknaden heldt fram i september, seier Eiendom Norges administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer.

Han kallar dette «godt nytt for norsk økonomi» og viser til at moderat prisutvikling vil seie at marknaden blir meir stabil og meir føreseieleg.

I absolutte tal fall prisane med 1,1 prosent i september. Men korrigerer ein prisutviklinga for sesongvariasjonar, er det ifølgje Eiendom Norge-statistikken snakk om ein auke i bustadprisane på 0,2 prosent.

Dei siste tolv månadene har prisane stige med 2,6 prosent.

Prisutviklinga i Oslo i september låg på linje med landet som heilskap. Meklarar i Oslo melder ifølgje Dreyer om ein «selektiv» marknad. Sjølv meiner han dette er eit teikn på at marknaden er i balanse.

Prisane fall noko meir i Bergen ( – 1,8 prosent) og Trondheim ( – 1,9 prosent), medan fallet var marginalt lågare i Stavanger ( – 1,0 prosent).

Aktiviteten i marknaden blir beskriven som høg, og det vart selt 4,1 prosent fleire bustader i september i år enn i september i fjor.