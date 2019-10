Budsjettlekkasje: 373 millionar til e-helse

innenriks

– Å auke digitalisering i helsetenesta har mange viktige sider ved seg. Det vil gjere arbeidsdagen betre for dei som jobbar der, men endå viktigare er det at kvardagen blir betre for pasientane, seier helseminister Bent Høie (H) til fagbladet.

Av dei 373 millionane skal 138 millionar gå til å styrke forvaltninga og drifta av nasjonale e-helseløysingar og helsenettet, 84 millionar til å betre pasienttryggleiken og samhandling med standardisert språk, 20 millionar kroner til modernisering av Folkeregisteret i helsesektoren, og 131 millionar skal gå til arbeidet med å realisere ei nasjonal helseanalyseplattform.

Minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø (V), meiner at plattforma vil gjere livet enklare for forskarane, som vil sleppe å bruke like mykje tid og ressursar på å samle inn helsedata frå ulike plattformer og register.

– Helseanalyseplattforma vil føre til éin veg inn, og kutte ned på unødvendig byråkrati og tidstjuvar for forskarar og andre, seier Nybø.

(©NPK)