Vegvesenet vil kutte kostnader på fleire store vegprosjekt

innenriks

– Føresetnaden er at Vegvesenet sjølv legg til grunn ein nøktern standard. I tillegg vil vi organisere arbeid slik at byggherre og entreprenørar kan jobbe saman heilt frå reguleringsplanfasen, seier vegdirektør Bjørne Grimsrud i ei pressemelding.

Det var tysdag at Vegvesenet leverte sine to første deloppdrag for ny nasjonal transportplan. Deloppdraget er eit svar til Samferdselsdepartementet, som har bedt om innspel rundt korleis ein kan kutte kostnader i 120 prosjekt med ein samla prislapp på 600 milliardar.

Tilrår revurdering av prosjekt

Samferdselsdepartementet har òg stilt eit ope spørsmål om kva Vegvesenet ville gjort, om dei kunne sjå bort frå politiske føringar.

– I ein del tilfelle er standarden i prosjekta våre lagt noko høgt. Dei kostnadsdrivande elementa er breidde, og konstruksjonar som bruer, tunnelar og planskilde kryss, seier Grimsrud, som tilrår politikarane å revurdere enkelte prosjekt.

– Moglegheitene kan ligge i å sjå på fjordkryssingsprosjekt med høge kostnader, store prosjekt i byområde og sykkelekspressvegar på nytt, seier Grimsrud.

Vil redusere i store prosjekt

Blant prosjekta der Vegvesenet vil sjå på moglegheit for innsparingar finn vi fleire store vegprosjekt.

Mellom anna ønskjer dei å sjå på kostnadsreduserande tiltak på E16 Stanghelle- Voss, som inneber rassikring av ei rasutsett og ulykkesbelasta vegstrekning.

I tillegg ønskjer Vegvesenet at det skal utarbeidast statlege reguleringsplanar for vegprosjekta E39 Svegatjørn- Ådland, E39 Molde – Ålesund og E39 Svarstad- Byrkjelo, som alle er del av planen om ferjefri E39, for å redusere kostnader.

Vegvesenet har utarbeidd ein analyse over moglegheit for kostnadskutt på i alt 120 vegstrekningar.

(©NPK)