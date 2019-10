Stortingspresidenten: – Demokratiet er under angrep

innenriks

– Vi risikerer å bli til ein fare for demokratiet viss vi ikkje klarer å vise både kvarandre og dei vi representerer, at det politiske arbeidet vårt er prega av respekt, sa Trøen i talen sin under opninga av det 164. stortinget.

Den siste tida har vore prega av krangel om retorikk mellom regjeringspartia Venstre og Frp. Tysdag kravde Frp skriftleg votering då Abid Raja (V) skulle bli vald til visepresident i Stortinget.

Trøen peika at på trua på og tilliten til demokratiske institusjonar knakar i ledda mange stader.

– Det er lite som tyder på at den utviklinga som har uroa oss i fleire år, er i ferd med å snu. Særleg urovekkande er det at trua på dei demokratiske tradisjonane, dei demokratiske spelereglane og dei berande institusjonane kan sjå ut til å vere under angrep både ovanfrå og nedanfrå i enkelte av dei eldste og fremste demokratia blant oss, sa stortingspresidenten.

(©NPK)