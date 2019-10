Stortinget opna igjen – regjeringa vil legge konfliktane bak seg

innenriks

Etter eit tre månader langt avbrekk prega av valkamp, personklandringar og bompengar, var politikarar i festkledd og heimlege bunader samla på høgtideleg vis for å opne det 164. stortinget.

Tradisjonen tru var paradegata til hovudstaden pynta med flagg og blomster, og soldatar frå Garden og Forsvaret stod oppmarsjert langs køyreruta frå Slottet til Stortinget.

Kong Harald las opp den såkalla trontalen på vegner av regjeringa, eit rundt formulert arbeidsprogram for det kommande stortingsåret.

Talen starta med eit tilbakeblikk til eit tidspunkt prega av optimisme for regjeringssamarbeidet.

– Den 22. januar vart regjeringa utvida med Kristeleg Folkeparti. Til grunn for utvidinga ligg den politiske plattforma partia vart samde om på Granavolden, sa kongen.

Granavolden-politikk

Naturleg nok trekte regjeringa fram ei rekke av punkta dei vart samde om i Granavolden-plattforma i trontalen, og det meste er kjent politikk.

Den betente bompenge-saka vart ikkje nemnd med eitt ord – og det var få referansar til samferdselspolitikken. Men regjeringa lovar å få fleire i arbeid, satse på hav og infrastruktur, skule, sjukehus og politi.

– Målet om to politifolk per 1.000 innbyggjarar skal bli nådd i 2020, slår regjeringa fast i talen.

Det blir òg lova at Noreg skal ta sin del av klimaansvaret, men ingen konkrete nye initiativ vart lagt på bordet.

– Nye varmerekordar verda over, svekt naturmangfald og eit klima i endring òg her heime understrekar alvoret, sa kong Harald då han las opp trontalen for dei folkevalde.

Innvandring

Opptakta til talen illustrerte godt at regjeringssamarbeidet har fått seg ein knekk i valkampen. Tysdag vart Venstres Abid Raja attvald som visepresident på Stortinget, men ikkje utan ein smekk på fingrane frå Frp i form av 31 blanke stemmer.

Dei to partia har krangla høglydt om språkbruken i innvandringsdebatten, og i trontalen blir det lova handlingsplanar for å styrke arbeidet mot diskriminering og hatytringar.

Det blir slått fast at sjølve innvandringspolitikken skal vere restriktiv.

– Innvandring er ei viktig årsak til auka fattigdom og auka forskjellar i det norske samfunnet. Regjeringa vil vidareføre ein restriktiv, rettssikker og ansvarleg innvandringspolitikk, sa kongen.

Konfliktsaker

Det neste stortingsåret kan bli avgjerande for vegen vidare for regjeringspartnarane Høgre, Frp, Venstre og KrF. Ei rekke betente saker står i kø.

Klimakrise, syriabarn, båtmigrantar, pelsdyrbønder, nye forsvarsplanar og budsjettlekkasjar som må bli betalt, er noko av det som kan segle opp som konfliktsaker. Men det er først etter at kongen har forlate salen.

– Det skal ikkje føregå drøftingar i Stortinget så lenge kongen er til stades. Derfor ventar stortingspresidenten med å foreslå korleis trontalen skal bli behandla, til etter at kongen har forlate stortingsbygningen, understrekar Stortinget.

Tradisjonen tru avslutta kongen talen med ein liten beskjed til Vårherre.

– Eg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Noregs 164. storting for opna, sa han.

