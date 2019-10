Regjeringspartnarar usamde om veg- og bilavgifter

innenriks

I starten av mai uttalte finanspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp) at moms på elbilar ville vere inne i statsbudsjettet ifrå 2021. Årsaka var at klimaforliket frå 2012 var meir enn oppnådd, skriv ABC Nyheter.

Då vart partia på Stortinget, unntatt Frp, samde om at avgiftsfordelane på elbil skulle vare til 2017 eller 50.000 selde bilar. Per juni 2019 var det selt over 230.000 elbilar i Noreg.

No seier finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) at moms på nye elbilar ikkje kjem til å skje.

– Faktum er at staten tar inn mellom 13 og 14 milliardar kroner mindre i bilavgift no enn i 2013. Det kjem av fleire ting, men også elbilfordelane, seier Asheim som heller ikkje trur det blir endringar i vegprisinga i budsjettet for neste år.

Han vil heller bruke vegprising til å hente inn desse pengane, men innser at det ikkje er aktuelt no. Bjørnstad fryktar på si side at vegprising fører til at kostnadene for bilistane aukar når staten manglar pengar.

– Det vil vere enklare å skru opp prisen her enn å skru opp pumpeprisen, meiner han.

Transportøkonomisk institutt meiner eit system for allmenn vegprising bør erstatte bompengar og dei aller fleste bilavgiftene.

