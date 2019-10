innenriks

Det skjer etter at Stortinget vedtok å redusere kravet til postlevering frå fem dagar til annankvar vekedag.

– Stadig fleire bruker digitale løysingar, men likevel er papiravisa framleis viktig både for avisbransjen og mange abonnentar. Vi skal derfor sørge for at papiravisene kjem ut til folk i distriktsområde i heile landet, både på vekedagar og laurdagar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

(©NPK)