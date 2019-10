Konkurransetilsynet skal etterforske mogleg ulovleg prissamarbeid på drivstoff

innenriks

– Vi skal no undersøke om det finst eit brot på paragraf 10 i konkurranselova om ulovleg samarbeid i form av fastsetting av prisar, seier Marita Skjæveland, nestleiar for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har følgt nøye med på drivstoffmarknaden gjennom fleire år. I 2016 starta tilsynet med særskild marknadsovervaking. Dette var som følgje av at tilsynet vurderte at konkurransen i denne marknaden var vesentleg avgrensa.

Pålagt å sende inn informasjon

Overvakinga inneber at aktørar i marknaden er pålagt å sende inn informasjon om mellom anna prisar, salsvolum og innkjøpsvilkår til Konkurransetilsynet kvart halvår.

– Det at Konkurransetilsynet opnar ei etterforskingssak, inneber ikkje at selskapa under etterforsking er skuldige i lovbrot. Konkurransetilsynet vil i det vidare arbeidet med saka fokusere på å hente inn ytterlegare informasjon, med det formålet å kunne avkrefte eller stadfeste ein mistanke om brot på konkurranselova i form av ulovleg samarbeid, understrekar Skjæveland.

Konkurransetilsynet opplyser at dei ikkje har høve til å gå meir konkret inn i den aktuelle saka.

Sju leverandørar har levert

Ifølgje E24 kjem det i Konkurransetilsynets postlister fram kven som så seint som i sommar leverte informasjon om prissetting. Dette er Circle K, Uno-X Energy, St1 Noreg, Oljeleverandøren AS, Olje og Energisenteret, Certas Energy og Best Stasjon.

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Noreg stadfestar overfor næringslivsnettstaden at dei har gitt tilsynet tilgang til informasjonen dei spør etter.

– Circle K er opptatt av rettferdig konkurranse og jobbar systematisk med å opptre i tråd med alle lover og regelverk til kvar tid. Det at Konkurransetilsynet opnar ei etterforskingssak, inneber ikkje at selskap under etterforsking er skuldige i lovbrot, seier Hansen.