Fleire tjuveri av verdifulle varer i butikkane

innenriks

7.589 tilfelle av tjuveri og grovt tjuveri i norske butikkar vart melde i fjor. I Oslo vart 10 prosent av sakene lagt bort på grunn av manglande saksbehandlingskapasitet i politiet, ifølgje handels- og hovudorganisasjonen til tenestenæringa Virke.

I Agder og Innlandet blir 4 prosent av sakene lagt bort grunna manglande kapasitet.

− Heile 13 prosent av dei sysselsette i Noreg jobbar i varehandelen. Dette understrekar alvoret i at så mykje av kriminaliteten mot næringa blir lagt bort, seier seniorrådgivar for sikkerheit Thor Martin Bjerke i Virke.

Frå 2017 til 2018 har meldingane av tjuveri og grove tjuveri auka med heile 57 prosent i Møre og Romsdal. I tillegg har det vore ein auke på over 30 prosent av mindre butikktjuveri. Bjerke kallar auken dramatisk.

– Han er så stor at ein kan stille spørsmål ved om han er ein kombinasjon av ein auke i kriminalitet og at varehandelen melder fleire forhold. Uansett må dette takast tak i snarast, seier han.

I statistikken til SSB blir tjuveri for over 2.000 kroner frå ein butikk eller salsstad blir definert som eit tjuveri. Tjuveri for over 100.000 kroner eller tjuveri som blir sett på som organisert, blir definerte som grovt tjuveri.

