Fleire fylkeslag kritiserer erstatninga til pelsdyrbønder

– Det som ligg på bordet no – der fleire seier dei blir frårøva millionar – det er ikkje ei sømeleg erstatning. Sjølv om eg trur landbruksminister Olaug Bollestad har gjort så godt ho har kunna her, er ikkje dette til å leve med for mange i bransjen, seier Innlandet KrF-leiar Oluf Maurud til Vårt Land.

Innlandet KrF er blant fylkeslaga som har levert kritiske høyringssvar til forskrifta til erstatningsordninga til pelsdyrbønder.

Også Frps fylkeslag i Innlandet er kritisk til ordninga. Det same er Frps, Høgres og KrFs fylkeslag i Rogaland. Årsaka er at bøndene blir kompenserte etter såkalla bokført verdi på garden, i staden for takstverdi.

Magne Rydland, leiar i Hamar KrF, meiner det har vore minimalt med debatt om saka internt i partiet. Han seier at han forventar at KrF-representantar stemmer i samsvar med erstatningsrettslege prinsipp heller enn forskrifta frå regjeringa.

Både Maurud og Ryland forventar at KrF vil bidra til at ordninga blir betre enn det som er foreslått.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) uttaler til Vårt Land at dei «vil vurdere justeringar av ordninga dersom det viser seg at det blir urimelege utslag i samla utmåling av kompensasjon for enkeltutøvarar».

