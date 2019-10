Færre står i kø for ny nyre

innenriks

I andre kvartal stod 378 pasientar i kø for å få gjennomført ein nyretransplantasjon.

Noko av årsaka til at talet har gått noko ned er truleg at det blir gjennomført få utgreiingar om sommaren og at færre dermed blir oppført på listene, ifølgje Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

– Talet ser uansett ut til å flate ut noko, sidan 356 pasientar stod på liste på same tid i fjor. Tala viser rett nok ofte sesongmessige variasjonar, seier kommunikasjonsansvarleg Jon Anker Lisberg Sarpebakken i LNT.

Så langt i år har det vorte gjennomført 197 nyretransplantasjonar – 26 fleire enn på same tid i fjor.

– Dette kjem av i stor grad god transplantasjonsverksemd i første halvår. Sett under eitt har det vore ein god aktivitet i 2019, seier Sarpebakken.

16 prosent av donasjonane vart ikkje gjennomførte på grunn av avslag frå pårørande eller avdøde sjølv. På same tid i fjor var han på 21 prosent.

– Det er veldig positivt at avslagsprosenten har stabilisert seg på rundt 16 prosent i år. Det må likevel bli jobba kontinuerleg for at den skal vere låg. Informasjon er ferskvare, seier Sarpebakken.

(©NPK)