Dale: Heile E18 og Oslopakke 3 er i fare

Utspelet kjem etter at det raudgrøne fleirtalet i det nye storfylket Viken gav beskjed om at dei vil stanse planane om kapasitetsutviding på E18 i Bærum på vegen inn mot hovudstaden.

– Det er ingen tvil om at det som Viken no melder i den politiske plattforma si, ikkje berre set E18-prosjektet i fare, men også mange kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. E18 er ein sentral del av Oslopakke 3, som også er grunnlaget for avtalen vi har med Oslo og Akershus i dag, seier Dale til Aftenposten.

Oslopakke 3 er ein overordna plan for utbygging og finansiering av vegar og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

– Oslopakke 3 er grunnlaget for byvekstavtalen mellom staten, Oslo og Akershus. Blir delar av han sett på spel, står fleire prosjekt i fare, seier Dale.

