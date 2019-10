DNB Markets spår ingen renteaukar på fleire år

innenriks

– Vi trur ikkje på renteendringar frå Noregs Bank dei næraste åra i fråvær av nye sjokk. Det er vanskeleg å føresjå økonomiske sjokk, men dei hender jo frå tid til anna og vil eventuelt bety at føresetnadene for prognosen blir feil, seier økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til Nettavisen.

Bakgrunnen for prognosen er at veksttoppen i norsk økonomi ligg bak oss, seier Strøm Fjære.

– Veksten vil minke til litt under normalen dei næraste åra. Samtidig held inflasjonen seg nær, eller litt under, målet på 2 prosent, seier ho vidare.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets anslår ei uendra rente fram til neste sommar, medan sjefstrateg Erica Dalstø i SEB spår ei uendra rente ut 2020.

– Eg trur styringsrenta i alle fall kan bli liggande ut neste år og at marknaden er litt for pessimistisk i synet sitt. Marknaden konkluderer med at neste renteendring blir ein nedgang, det er i større grad påverka av den mjuke stemninga i utlandet, seier Dalstø.

(©NPK)