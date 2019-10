Bustadprisane i burettslag fall 0,9 prosent i tredje kvartal

innenriks

Etter to år med moderat prisvekst fell bustadprisane i tredje kvartal, viser dei siste kvartalstala frå Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Bustadprisveksten er normalt sterkast i første halvår, og NBBL ser ingen dramatikk i tala.

– Statistikk tilbake til år 2000 viser likevel ein snittvekst i tredje kvartal på 0,4 prosent. Bustadprisane svingar derfor rundt ein lågare trend i desse dagane. Det kjem hovudsakleg av at renta har vorte sett opp, at bustadlånsforskrifta fungerer og at byggeaktiviteten er høg, seier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Kombinasjonen av rentehevingane og mange bustader til sals vil likevel bidra til å dempe prisveksten framover. Bustadprisane vil derfor sannsynlegvis falle noko nominelt òg i fjerde kvartal, ventar NBBL.

