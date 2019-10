Ungdomsaktivistar toppar spekulasjonsliste for fredsprisen

innenriks

– Det har vore mykje søkjelys på dette med unge fredsbyggjarar, og derfor har eg plassert tre representantar for dette på topp. Det finst mange fleire organisasjonar og einskildmenneske, men desse tre arbeider alle i veldig aktuelle konfliktområde, seier direktør Henrik Urdal i PRIO (Peace Research Institute Oslo).

Han snakkar om dei unge aktivistane Hajer Sharief frå Libya, Ilwad Elman frå Somalia og Nathan Law Kwun-chung frå Hongkong, som saman toppar den årlege«shortlista» med favorittar til å få fredsprisen som PRIO-direktøren utarbeider.

Sharief var med å starte nettverket Together We Build It som 19-åring og jobbar for fredeleg demokratisk utvikling i heimlandet. Elman jobbar for ei rekke fredsinitiativ i Somalia, medan Kwun-chung er sentral i demokratirørsla i Hongkong.

– Kan ein pris til ein aktivist i Hongkong føre til ny diplomatisk krise mellom Noreg og Kina?

– Det er nok sannsynleg. Det blir kanskje litt mindre brodd mot Kina viss det blir gitt som ein del av ein pris til fleire unge fredsbyggjarar. Men det er klart at det nok blir oppfatta som ei innblanding i kinesisk politikk, seier Urdal.

– Ope felt

Men fredsforskaren føler seg langt frå skråsikker på at prisen vil gå til ein av dei tre.

– Det er eit veldig ope felt i år. Det er færre kandidatar som er heilt openberre i år, seier Urdal.

Prio-direktøren forventar at klimaaktivisten Greta Thunberg, som også er nominert til fredsprisen, vil få mykje merksemd i spekulasjonane fram mot utdelinga. Men han reknar det ikkje som sannsynleg at ho blir tildelt prisen.

Han forklarer dette med at det så langt ikkje er funne ein direkte link mellom væpna konflikt og klimaendringar. Dermed vil ein pris til Thunberg falle utanfor oppdraget til nobelkomiteen.

– Det har vore veldig mykje forsking på det, og vi ser at FNs klimapanel har vore veldig forsiktige med å trekke nokre konklusjonar om koplinga mellom klima og konfliktar. Det betyr ikkje at klima ikkje kan bidra til å forsterke konfliktar, men i forskinga er det så langt lite hald for at klimaendringar fører til kraftig auke i konflikt, seier han.

Pressefridom og våpenkontroll

På andreplass på lista har Urdal plassert organisasjonen Reportere utan grenser, som jobbar for pressefridom og for å verne journalistar.

Deretter følgjer:

* Control Arms Coalition på tredjeplass, ei samanslutning av over 100 organisasjonar som jobbar for strengare regime for våpenkontroll internasjonalt.

* Den humanitære organisasjonen International Rescue Committee (IRC) på fjerdeplass, spesielt for arbeid med flyktningproblematikk.

* Etiopias statsminister Abiy Ahmed på femteplass for å ha slutta fred med Eritrea og fått væpna opposisjonsgrupper til å trappe ned.

– For tidleg

I vinter hadde Urdal sistnemnde som den øvste favoritten sin, men no har forskaren vorte meir usikker. Han trekker fram etnisk vald og fråverande demokratisering som døme som talar imot den etiopiske statsministeren.

– Det er nok for tidleg. Men dersom utviklinga held fram, så kan det gjerne skje om eit par år. Han har starta på eit veldig viktig arbeid.

På lista over nominerte til årets pris finn ein elles kandidatar som Donald Trump, Julian Assange, FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi og Edward Snowden.

Vinnaren blir annonsert på ein pressekonferanse 11. oktober.

