Skrantesjuke påvist hos elg i Selbu

Mattilsynet antar at elgkua hadde ein atypisk variant av sjukdommen, som er sagt å ikkje smitte. Vidare testar skal avklare kva for ein type skrantesyke elgen hadde.

– Vi forventar å finne nokre slike tilfelle i året. Sånn sett er ikkje dette dramatisk, sjølv om det sjølvsagt er spesielt at vi no har det tredje tilfellet i Selbu, seier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet i ei pressemelding på Hjortevilt.no.

Det felte dyret blir no levert til Veterinærinstituttet for ytterlegare prøvetaking. Jegaren som felte elgen, er varsla.

Det finst to variantar av skrantesjuke, ein smittsam variant og ein variant som det blir antatt at ikkje er smittsam. For tre år sidan vart dei første tilfella av den dødelege og smittsame varianten funne på villrein i Nordfjella i Noreg.

Atypisk skrantesjuke er tidlegare funne på fem elgar – tre i Selbu, ein i Lierne og ein i Flesberg, i tillegg til ein hjort i Gjemnes.

