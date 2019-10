SV ber regjeringa droppe pensjonskutt for uføre

innenriks

Skjermingstillegget kompenserer uføre som ikkje kan auke alderspensjonen sin ved å stå lenger i arbeid, slik yrkesaktive kan. Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) varsla tidlegare denne månaden at ho vil fjerne tillegget.

SV-leiar Audun Lysbakken seier til Dagbladet at dei kjem til å legge fram eit representantforslag under trontaledebatten torsdag der dei ber regjeringa halde oppe skjerminga for uføre mot levealdersjustering.

Forslaget som er sendt på høyring, rettar seg mot uføre fødd i 1954 eller seinare.

– Å fjerne skjermingstillegget slår beina under sjølve grunnlaget for velferdssamfunnet vårt, nemleg at vi har trygge ordningar som særskilt tar vare på dei som er sjuke og eldre, seier Lysbakken til avisa.

Spørsmålet er korleis KrF stiller seg til SVs forslag, som etter planen skal stemmast over fredag.

Dagbladet skreiv nyleg om ein debatt i stortingssalen for åtte år sidan der KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad argumenterte sterkt for å skjerme uføre alderspensjonistar frå levealdersjusteringane. Han står framleis for utsegnene, men understrekar at forslaget om å fjerne tillegget ikkje er avgjort.

– Dette er eit forslag som ikkje regjeringa har tatt stilling til. Det er eit forslag som er sendt på høyring. Når saka skal behandlast i regjering, så vil eg vere tydeleg på kvar KrF står, seier Ropstad til Dagbladet.

(©NPK)