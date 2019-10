Raudt vil setje vindkraftutbyggingar på pause

innenriks

Raudt vil fremme forslag under trontaledebatten denne veka der partiet ber om at vindkraftverk som har fått konsesjon, men som ikkje er bygd enno, må bli lagd bort i vente på politisk behandling av den nasjonale rammeplanen.

– No må vi trekke i nødbremsen, seier Raudts partileiar Bjørnar Moxnes.

Ifølgje han er det nødvendig å sjå heilskapleg på utbyggingane.

– Så langt har vindkraftverk fått konsesjon utan at ein ser dei totale inngrepa i samanheng. Det fører til at sårbar natur blir bygt ned bit for bit, og det er ein stor trussel mot det biologiske mangfaldet, seier Moxnes.

Pausen vil ifølgje Raudt røre i alt 24 anlegg som har fått konsesjon, men der utbygginga ikkje har starta enno.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land vart lagt fram i mars i år.

Tysdag går fristen ut for høyringa om forslaget, og saka har vekt veldig engasjement. Departementet hadde tysdag formiddag fått inn meir enn 2.600 høyringssvar.

