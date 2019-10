OBOS-prisane opp for femte månad på rad

innenriks

Hittil i år har prisane stige med 8,4 prosent i Oslo-området. På landsbasis er auken 7,2 prosent.

Gjennomsnittleg kvadratmeterpris for brukte OBOS-bustader i Oslo-området er no 64.699 kroner, det er 5,3 prosent høgare enn i september 2018. For landet sett under eitt var snittprisen 56.619 kroner per kvadratmeter.

Ifølgje OBOS er det uvanleg at prisane stig i september. Selskapet trur ei delforklaring er at prisane auka mindre enn vanleg i august.

OBOS trur på ei stabil prisutvikling, eventuelt eit svakt prisfall, resten av året.

– Men frykt for innstramming i bustadlånforskrifta frå neste år kan gi mellombels høgare etterspørsel og dermed høgare prisvekst enn vanleg. Grunnen er at mange kan ønske å gjere bustadkjøpet no for å få høgare lån, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

I dag kan bustadkjøparar låne inntil fem gonger inntekta, men Finanstilsynet har foreslått å innføre ei øvre grense på 4,5 gonger inntekta.

