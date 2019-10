KrF vil gjeninnføre arbeidsløyve til ureturnerbare asylsøkarar

innenriks

Fram til 2011 hadde ureturnerbare asylsøkarar moglegheit til å jobbe fordi dei fekk eit mellombels personnummer, eit såkalla D-nummer. Det fekk dei sjølv om dei hadde fått endeleg avslag på asylsøknaden sin.

Ein innskjerping Skattedirektoratet gjorde, etter at det hadde vist seg at det var lett å skaffe seg D-nummer gjennom falske identifikasjonspapir, førte til at alle slike nummer vart nulla ut.

Saka kjem opp i samband med rettssaka mot Sola-mannen Arne Viste, som starta måndag. Viste har vorte tiltalt for å ha tilsett asylsøkarar utan lovleg opphald.

– KrF meiner at alle er tente med at folk kan brødfø seg sjølv og familien sin. Det er bra for einskildmenneske og det er bra for samfunnet. KrF meiner vi må gjeninnføre arbeidsløyve for lengevêrande asylsøkarar som har fått endeleg avslag, men som ikkje kan returnerast til heimlandet, seier Toskedal, som er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i KrF, til Vårt Land.

Ingen av regjeringane som har styrt sidan 2011, har igjen gjort det mogleg for ureturnerbare asylsøkarar å jobbe.

– Papirlause lever kanskje dei hardaste liva i Noreg. Utan rett til arbeid, skulegang, helsetenester og økonomiske velferdsytingar, seier Toskedal.

Stortingsrepresentanten vedgår likevel at det ikkje er fleirtal for gjennomslag i Stortinget.

