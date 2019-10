KrF: – Uaktuelt å støtte massenedleggingar av tingrettar

innenriks

– Det er uaktuelt for KrF å støtte Domstolskommisjonens forslag til framtidig strukturendring, slår justispolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF fast overfor NTB.

Dermed er det lite truleg at forslaget som førebels ligg på bordet vil få fleirtal i Stortinget. Så langt har òg Ap og Sp varsla at dei er imot tiltaka i rapporten til kommisjonen. Forslaget inneber at ein går frå 60 til 22 tingrettar og halverer talet på rettslokale.

– Det er viktig med ein fagleg og politisk debatt om arbeidsvilkåra til domstolane, men kravet til fagmiljø og å vere robust må kunne bli løyst på andre måtar enn ved ein massenedlegging av tingrettar rundt om i landet, seier Toskedal.

Høgres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, reagerer på at opposisjonspartia Sp og Ap har skote ned forslaget allereie før rapporten vart lagt fram.

– I staden for å avvise alt på autopilot, vil Høgre jobbe grundig med rapporten. Det fortener domstolane som har jobba hardt i to år med dette, seier han.

Han viser til at domstolane sjølv ønsker endringar.

– Dei rapporterer om meir krevjande saker enn før og må bli modernisert. Det vi får i dag er ei eksperttilråding, ikkje ein politisk konklusjon. Vi politikarar må ta mange omsyn og det er ikkje sikkert at dette er den endelege fasiten, seier han.

